KNMI kondigt code geel af: stevige onweersbuien trekken vandaag over ons land

Na het weekend belooft het wel weer wat beter te worden. Maandag is er vooral in het noorden kans op een bui, maar veruit de meeste plaatsen blijven droog en af en toe laat de zon zich zien. Ook dinsdag is er ruimte voor de zon, ‘s middags neemt in het zuiden de buienkans langzaam toe. Het wordt ongeveer 19 tot 21 graden en er is weinig wind. Woensdag is de kans op enkele buien in het zuiden en zuidoosten het grootst. Tijdens zonnige momenten wordt het dan maximaal 22 graden.