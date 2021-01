KNMI waarschuwt voor gladheid op de weg

Gehoornde Capitool-bestormer staat op Brabants biertje: ‘Bizar wat nepnieuws kan veroorza­ken’

8 januari De meest opvallende Capitool-bestormer in de Verenigde Staten staat op een Bredaas biertje. De Bredase brouwer Big Belly noemt het een ludieke actie tégen nepnieuws, maar die werd niet door iedereen toegejuicht. ,,In Amerika dachten sommigen dat we terrorisme steunen.”