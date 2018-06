KNMI waarschuwt voor mist

Is de 8-jarige Sharleyne geduwd of gevallen? Onduide­lijk­heid blijft

8:24 Of de 8-jarige Sharleyne Remouchamps in 2015 is gegooid of gevallen van een flat in Hoogeveen, werd ook op dag twee van de rechtszaak niet duidelijk. Maandag konden deskundigen al niet vaststellen of het meisje voor de val is gewurgd. Vandaag krijgt vader Victor Remouchamps het woord.