KNMI waarschuwt voor onweersbuien die vandaag overtrekken

Volgens het weerinstituut trekken de onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten. Daarbij kunnen windstoten tot zo’n 70 kilometer per uur voorkomen. ,,Later in de avond verdwijnen de meeste buien weer”, aldus het KNMI.

Veel zonneschijn

Woensdag wordt het in de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon goed door. Donderdag belooft een droge dag te worden met een paar wolken en veel zonneschijn. Landinwaarts is het heerlijk weer met weinig wind en maxima van 19 tot 22 graden.

Hogere temperatuur

Later in juni stijgt de kans op hogere temperaturen van 20 tot 25 graden met zonnige perioden. Het wordt dus goed weer om je vrije tijd vaker buiten door te brengen.

De onzekerheid over de windrichting neemt aan het eind van de maand toe. Als er een zuidenwind opsteekt kan in enkele dagen tijd veel warmere lucht uit Zuid-Europa ons land bereiken. Daarbij neemt ook de kans op stevige onweersbuien toe, maar dat is voor de Nederlandse zomer heel normaal. Halverwege juni wordt duidelijker of de kans op zomerwarmte is toegenomen.