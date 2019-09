Knoops: ‘Dit is aanslag op de rechtsstaat’

LIVE | Politie bevestigt: slachtof­fer liquidatie Amsterdam is advocaat kroongetui­ge Nabil B.

9:58 Het slachtoffer van de liquidatie vanochtend in Amsterdam is advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.