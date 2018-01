Knops heeft goede hoop op 'praktische oplossing' grensconflict met Venezuela

Knops neemt het Nicolás Maduro kwalijk dat hij onverwachts en eenzijdig de grenzen sloot en ‘iedereen in verwarring achterliet’. Ook over de verlenging van de grenssluiting werd ons land niet vooraf geïnformeerd. ,,Venezuela gaat gebukt onder hyperinflatie en heeft supergrote economische problemen. Als er niet wordt gefocust op de oplossing daarvoor, is dat niet pluis. Dan wek je toch de indruk dat je de aandacht ervan wilt afleiden.”



Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vandaag weten dat er vrijdag tussen Venezuela en het Koninkrijk wordt overlegd over de wederzijds aanpak van smokkel. Als er een plan ligt, verwacht een woordvoerder dat de grens snel weer opengaat. Ook Knops heeft ‘goede hoop op een praktische oplossing’. Hij denkt dat de kustwacht een rol kan spelen in de smokkelaanpak. ,,Denk aan intensivering van patrouilles. Maar ik kan daar niet heel diep op in gaan. Ik hoop dat de grenssluiting straks net zo onverwachts weer verdwijnt als die kwam. Deze rigoureuze maatregel was niet nodig geweest.”