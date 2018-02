Koe Hermien gered van de slacht

De Partij voor de Dieren heeft met een crowdfundingactie 48.000 euro opgehaald, zo maakte de partij vanmiddag bekend. Er is nu geld om Hermien en Zus te kopen en ze van een mooie oude dag te voorzien in Koeienrusthuis De Leemweg. Zo ver is het nog niet.



Hermien krijgt in de komende weken een aan aantal lokkoeien op haar pad, zodat ze rustiger wordt en mogelijk op die manier kan worden gevangen. Door alle aandacht van media en dagjesmensen voelt de koe zich opgejaagd. Kamerlid Esther Ouwehand is blij dat Hermien straks een goede oude dag krijgt. ,,Hermien en Zus waren echt maatjes. Het is fantastisch dat we in een week tijd zoveel steun hebben gekregen dat we beide koeien met elkaar kunnen verenigen, ver van het slachthuis.’’