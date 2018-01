Koe Hermien had beroemde voorgangers

videoHermien, de ontsnapte Nederlandse koe, heeft beroemde voorgangers. Wat te denken van Yvonne, uit Beieren. Deze Duitse koe nam in 2011 de benen, maakte zich onzichtbaar als een kameleon en werd een heldin in de internationale media.

Ook Yvonne was voorbestemd voor het slachthuis maar koos tijdig het hazenpad. Ze zwierf maanden door de bossen rond het dorp Zangberg, tachtig kilometer oostelijk van München. Ondanks infraroodcamera’s, helikopters en zelfs ‘lokkoeien’ lukte het niet haar te traceren. De Duitse dierenactivist Michael Aufhauser beloofde Yvonne een plekje in zijn opvangcentrum in Beieren. De tabloid Bild deed mee en loofde duizenden euro’s uit aan degene die de koe – die volgens haar vorige eigenaar een ‘nerveus karakter’ had - veilig naar het opvangcentrum te krijgen. Dat lukte. Een Amerikaanse filmmaatschappij werkt nog steeds aan de verfilming van Yvonnes avontuur onder de titel ‘Cow on the Run’.

Boer Jansen over koe Hermien. Meer tekst onder de video.

Nederland had eerder te stellen met Mariken 90, een Blonde d’Aquitaine die bij het lossen van de veewagen Nijmegen in rende. Daar richtte ze wat schade aan. De lokale verslaggever beschreef een ‘Pamplona aan de Waal’. Mariken werd geveld door een verdovend spuitje en later alsnog geslacht. In 1994 ging er bij hetzelfde slachthuis een stier vandoor die destijds ‘stijlvol met een lasso’ werd gevangen. Soms liep een ontsnappingspoging heel tragisch af. Een schaap dat in 2014 ontsnapte uit het slachthuis liep onder een trein. Niet bestemd voor consumptie maar wel een verhaal was de ‘dominomus’. De vogel werd afgeschoten in 2005 in het Frisian Expo Centre in Leeuwarden nadat hij bij de voorbereidingen voor Domino Day per ongeluk 23.000 dominostenen had opgegooid.

Asiel

Maar het liep ook weleens goed af. Een geit die in 2011 ontsnapte aan een rituele slacht in ’s-Graveland ontsnapte en kreeg asiel op het terrein van een containerverhuurder. Lucky de kalkoen en Louis de kreeft eindigden onlangs niet op het bord omdat ze toevallig bewonderaars tegen het lijf liepen. In Wales sprong een schaap in 2005 uit de veewagen naar het slachthuis. Het dier zwom naar een onbewoond eilandje in een meer en verstopte zich weken in het riet. Uiteindelijk werd ze gered en besloot de boer de ooi als huisdier te houden.

Het spreekt tot de verbeelding als slachtdieren hun lot ontlopen. Er zijn vele voorbeelden, meestal als een veetransport een ongeluk krijgt. Dat gebeurde in 2009, vlak bij de Malton Bacon Factory in York. 180 varkens roken hun kans en zetten het op een rennen nadat de vrachtwagen was gekanteld. Alle varkens werden teruggevonden. Veertig waren gewond en kregen een spuitje van de veearts. Het beroemdste Engelse ontsnappingsverhaal is dat van de Tamworth Two. Twee Engelse varkens die precies twintig jaar geleden ontsnapten in Malmesbury in het westen van Engeland werden internationale helden.

Filmsterren

Volledig scherm Het avontuur van de twee Engelse varkens werd verfilmd. © BBC

Met Amerikaanse en Japanse televisieploegen reisden vele correspondenten tot diep in de Cotwolds om verslag te doen van het epos van ‘Butch en Sundance’, zoals de twee varkens inmiddels waren gedoopt.

Butch (een beer) en Sundance (een zeug) waren broer en zus. Ze waren voorbestemd voor het abattoir maar gingen er vandoor toen de veewagen voorreed. Heroïsch was hun ontsnapping zeker. Ze wrongen zich door een hek en zwommen vervolgens de rivier de Avon over. Het lokale nieuws werd een wereldhit. NBC meldde: ‘Deze varkens zijn beroemdheden geworden.'' Het grote publiek trok zich het lot van de varkens waarschijnlijk extra aan na het succes van de film Babe waarin een varken de hoofdrol speelt die een paar jaar daarvoor een kaskraker was.

Ondanks beschuldigingen van hypocrisie (degenen die zich druk maakten om de Tamworth Two aten gewoon ham) wilde toch iedereen de vluchtelingen redden. Hun eigenaar wilde ze laten vangen en alsnog laten slachten want elk beest was 50 pond waard, zo zei hij. Dat bracht de Daily Mail ertoe de beide dieren te kopen in ruil voor de exclusieve rechten op het verhaal.