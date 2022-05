Koeien blijven uit protest in de stal

‘Needle spiking’ in Kaatsheu­vel: zes meldingen, vrouw (18) naar ziekenhuis

Zes mensen zijn gisteravond mogelijk met een injectienaald geprikt in Kaatsheuvel. Een 18-jarige vrouw werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht, iemand anders heeft aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart.

