Koekje van eigen deeg: loodgieter schreef raadsman factuur van 159 euro voor 10 minuten werk

Ooo, wat had ik graag het gezicht van de advocaat gezien toen hij zélf eens een factuur van 159 euro ontving voor tien minuutjes werk. En nog liever had ik live gehoord hoe deze raadsman van loodgieter Mohammed Talbi een koekje van eigen deeg kreeg toen meneer de advocaat boos bij hem aan de bel trok. Want hoezo had Talbi zo veel gerekend voor dat klusje? Dat zijn bedragen voor een advocaat, niet voor een lóódgieter.



Talbi hoorde het elitaire relaas vol dedain rustig aan en zei het enige juiste: hoezo mag een advocaat wél zulke bedragen rekenen als hij een brief met allemaal dure woorden in een minuut of tien schrijft en een installateur niet?



Dit fragment zat onlangs in tv-programma Tegenlicht, en ik moest eraan denken toen ik deze week het verhaal las over de schreeuwende personeelstekorten in de techniek, logistiek, bouw, ict, retail en zorg. Om daar iets aan te doen, moeten alle mbo’ers, docenten en liefst ook ouders verplicht kennismaken met deze beroepen, vindt de Brabantse tak van werkgeversorganisatie VNO-NCW.