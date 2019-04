Kom op, EO, pak die voortrekkersrol, en laat je magie los op al die andere feestdagen

Ze zijn niet met veel, maar wel hardnekkig: mensen die denken dat andere mensen bepaalde feestdagen willen afpakken. Je herkent deze permanent verontwaardigde lui aan het feit dat ze schuimbekken bij het woord feeststol en meteen de HEMA willen boycotten wanneer die in reclames praat over verstopeitjes in plaats van paaseitjes.



Lui die maar niet willen begrijpen dat de keuze voor algemenere namen gewoon een commerciële afweging is: een feeststol kun je op ieder feestelijk moment eten, een paasstol alleen op twee dagen in april. Maar dat is volgens hen geen commerciële keuze, maar een onderdeel van een grotere macht die onze Nederlandse cultuur te grabbel gooit, ten faveure van een multicultisamenleving zonder al die feestelijke ijkpunten.



Kijkende naar alle heisa rondom The Passion en de torenhoge kijkcijfers hoeven we ons geloof ik niet meteen zorgen te maken om de status van Pasen. Het is bewonderenswaardig hoe dat evenement in een paar jaar zo bij de stille week is gaan horen. Voor sommige mensen als oprecht bezinningsmoment, en voor anderen als een soort religieus songfestival, compleet met commentaar op zang en dans en de BN’ers die dit jaar de apostelen mogen spelen. Met welke intentie ook: er wordt massaal gekeken.