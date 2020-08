Komende hittegolf kan zich meten met de grootste ooit in augustus

Vakantie in eigen land? Dan zit je gebakken. Letterlijk. Vandaag lopen de temperaturen flink op en beginnen we aan een hittegolf die misschien wel een week kan duren. Daarbij is het zonovergoten en stijgen de temperaturen tot 30 graden en meer. Pas in de loop van volgende week neemt de kans op regen toe. Stabiel zomerweer dus, met plakkerige nachten.

Vrijdag belooft de warmste dag van de week te worden, met 30 tot 32 graden. Zondag kan het tijdelijk een fractie koeler zijn door een noordenwind die opsteekt. Toch komen de temperaturen ook dan nog in de buurt van de 30 graden uit. Om na het weekend meteen weer te stijgen.

Voor liefhebbers van zon en hitte die in eigen land op vakantie zijn, goed nieuws dus. Wie thuis aan het werk is, kan de hitte waarschijnlijk missen als kiespijn. De hittegolf van deze week kan zich meten met de grootste hittegolven die ooit in augustus genoteerd zijn, vergelijkbaar met die van 2003 en 2018. Mogelijk komt de temperatuur zeven dagen lang boven de 30 graden uit. Met pieken tot 35 graden.

Van een hittegolf is sprake wanneer de temperatuur minimaal vijf dagen op rij 25 graden of hoger is. Van die vijf dagen moeten er tenminste drie dagen zijn met tropische maxima van 30 graden of meer. De kans dat aan deze definitie wordt voldaan is voor grote delen van het land bijna honderd procent. De hittegolf is waarschijnlijk zondag een feit en daarmee krijgt De Bilt de eerste officiële hittegolf van 2020.

Het blijft warm

Ook de rest van de zomer blijft het warm, zo voorspelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. Volgende week ligt de temperatuur waarschijnlijk 4 tot 5 graden boven normaal. De tweede helft van augustus laat eenzelfde beeld zien voor Nederland: warmer en droger dan gebruikelijk. Klaassen: ,,Wel is de temperatuurafwijking wat minder groot. Zien we in de eerste helft van augustus afwijkingen van vijf graden, daarna is dat één tot twee graden.”

Niet alleen Nederland krijgt een warmer weerbeeld voorgeschoteld dan normaal is voor de tijd van het jaar. Verreweg het grootste deel van Europa wordt op een warmer scenario ‘getrakteerd’. ,,Een gunstig signaal voor vakantievierders in Centraal-, West- en Zuid-Europa die op zoek zijn naar zon, warmte en droog weer want de neerslagafwijking is ook negatief", aldus Klaassen. ,,Vakantiegangers die naar Noorwegen gaan moeten wel rekening houden met nattigheid.”

De eerste helft van september laat ook nog een ,,iets warmer dan normaal patroon zien boven Europa".