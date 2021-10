Komende nacht vriest het voor het eerst deze herfst

Weinig wind en een herfstzonnetje zorgden vandaag voor een mooie dag, maar vannacht koelt het flink af. De temperatuur daalt in het binnenland tot dicht bij het vriespunt tot 6 graden in het westen. ,,Het lijkt erop dat we de eerste vorst op waarnemingshoogte kunnen rapporteren na het zomerseizoen", aldus meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. Dat zou vroeg zijn, want normaal valt de eerste ‘officiële’ vorst (op anderhalve meter hoogte) ergens in Nederland pas rond 22 oktober.

Naast vrieskou ontstaat er op grote schaal mist die morgenochtend nogal hardnekkig kan zijn. Gedurende de ochtend breekt de zon vaker door. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 15 of 16 graden. In de avond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe, plaatselijk kan daaruit wat regen vallen.

Quote Het is nog rustig weer in Nederland, terwijl we toch in een fase van het jaar zitten waarin het weer in onstuimige winter­stand gaat Alfred Snoek, meteoroloog Weerplaza

Minder koud

Na het weekend waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Daardoor daalt de middagtemperatuur naar 11 tot 13 graden, een hele gebruikelijke temperatuur voor half oktober. De nachten worden echter minder koud, doordat er meer wind staat. Verder verlopen de eerste dagen van de nieuwe week licht wisselvallig met een paar buien. Daarna lijkt het een paar dagen droog te blijven.

,,Het is nog rustig weer in Nederland, terwijl we toch in een fase van het jaar zitten waarin het weer in onstuimige winterstand gaat", merkt Snoek op. ,,In het poolgebied wordt het steeds kouder en het verschil tussen de noordpool en de evenaar wordt in temperatuur steeds groter. Dat heeft ook gevolgen voor de temperatuur in Nederland. Oceaanstoringen trekken in sneltreinvaart over West-Europa en dat veroorzaakt vaak wisselvalige en winderige weertypen.”

Winterstand

Toch is de winterstand nog niet aangezet. ,,Al krijgen grote delen van Europa aankomende week duidelijk kouder weer te verduren. In het Alpengebied valt al op uitgebreide schaal sneeuw. In ons land verandert er qua temperatuur weinig", stelt Snoek.

Volgende week vallen er wel meer buien. Ook de herfstvakantie verloopt wisselvallig, er valt met enige regelmaat regen. Snoek: ,,We kunnen duidelijk meer neerslag dan gebruikelijk verwachten. Ook begin november staat ons wisselvallig weer te wachten.”

De temperatuur blijft iets boven normaal liggen. Met name de nachten verlopen vanaf volgende week erg mild. Van koud weer lijkt voorlopig geen sprake. ,,Winterweer zit er nog niet aan te komen", besluit Snoek.

