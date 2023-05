Komende week doet zomers aan, woensdag piekt de temperatuur

Maandag en dinsdag worden we met een temperatuurdipje geconfronteerd als de wind in kracht toeneemt. Met name dinsdag zijn er ook meer wolkenvelden die vanaf de Noordzee worden aangevoerd. Dit kan in de noordelijk provincies kortstondig wat gespetter opleveren, maar dat zou de enige neerslag van deze week moeten zijn. Door de wolken en de hardere wind blijven de maxima van noord naar zuid steken tussen 14 en 19 graden.

Woensdag piekt de temperatuur juist. Met veel zon en een noordoostenwind die in kracht afneemt kan het landinwaarts 22 tot 25 graden worden. Een dag later, op de eerste officiële zomerdag, kunnen we eveneens rekenen op veel zon en wordt het op veel plaatsen ruim 20 graden.

Eerste zomerdag

De meteorologische zomer begint donderdag officieel, en ook nog eens vrij zonnig. Donderdag is er lokaal sprake van wolkenvelden, met name in Noord-Nederland. In de zuidelijke gebieden overheerst de zon grotendeels. Wel is er op de eerste zomerdag sprake van grote temperatuurverschillen in het land. In het Waddengebied wordt het niet warmer dan 15 graden. Wat meer naar het oosten en zuiden toe en in de Randstad staan waarden tussen 19 en 22 graden op het programma, laat Weeronline weten.