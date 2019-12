Koning blijkt bij bezoek aan dj's echte radionerd

OM in hoger beroep: doodschie­ten van Humeyra is moord, geen doodslag

17:28 Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak tegen Bekir E., de man die afgelopen vrijdag is veroordeeld voor de dood van de 16-jarige Humeyra. De rechtbank veroordeelde de verdachte vorige week tot een gevangenisstraf van 14 jaar met tbs voor doodslag.