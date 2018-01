Koning chillt in achterbuurt Schalkwijk

In een reeks bezoeken rond de vraag in hoeverre Nederlanders zich thuisvoelen in hun wijk, keek koning Willem-Alexander vanmiddag rond in de Haarlemse achterstandswijk Schalkwijk. Willem-Alexander hing aan het einde van zijn bezoek rond op de chillplek die door Stichting TripleThreaT wordt gebruikt voor sportactiviteiten. Vorig jaar kreeg TripleThreaT bezoek van Ismail Ilgun, die net als de koning vandaag rondliep in Schalkwijk voor zijn videoserie op deze site; Achter Buurten.