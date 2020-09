Koning niet naar Duitsland door aangescherpte reisregels

Landen zien Nederland als risicoge­bied en dat zal in herfstva­kan­tie te merken zijn

18 september De Belgische grenzen zijn dicht voor bewoners van Noord- en Zuid-Holland. Aan de Duitse grens moeten inwoners van de kustprovincies zich verplicht laten testen en in quarantaine tot de uitslag er is. Wereldwijd waarschuwen landen voor corona in Nederland.