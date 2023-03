Koning staat een Rotterdams feestje te wachten: ‘Hij moet z'n heupen wel echt losschroeven’

De koning viert zijn tiende koningsdag in Rotterdam aan beide kanten van de Nieuwe Maas: hij begint in de Afrikaanderwijk, in Rotterdam-Zuid, om daarna per watertaxi over de rivier naar de overkant te worden verplaatst.

,,We denken dat we een fantastisch programma hebben dat recht doet aan het karakter van de stad", zei burgemeester Aboutaleb donderdag tijdens de presentatie van de plannen. ,,Ruw, rauw, Feyenoord, water, maritiem, en dat bij elkaar in een sandwich die we serveren aan de koning en z'n gevolg, en alle andere mensen die gaan komen.”

Het bezoek op woensdag 27 april begint nog traditioneel: op het Afrikaanderplein wordt de koninklijke familie welkom geheten door burgemeester Aboutaleb, en zingen kinderen van middelbare scholen uit de buurt een speciaal gecomponeerd lied voor de koning. Daarna wordt de familie ondergedompeld in Zomercarnaval-sferen, met een voorstelling van verschillende dansgroepen uit de stad. De koning zal niet aan een dansje ontkomen, zei regisseur Rajiv Bhagwanbali. ,,Hij moet z'n heupen wel echt losschroeven.”

Dan volgt een wandeling over de Pretorialaan, en volgt de echte kennismaking met Rotterdam-Zuid. Wandelend langs een kringloopwinkel, Feyenoordkroegen en sekshuis Climax praat de koning onder meer met vier ‘mentoren op Zuid', studenten die jonge leerlingen uit Zuid helpen hun talenten te ontdekken. Maar ook met Ninny Lopes, een slachtoffer van de Toeslagenaffaire die nu lotgenoten bijstaat.

Niet voor niks, want nergens in Nederland wonen zoveel slachtoffers als in Rotterdam-Zuid. ,,We willen dat ook die onderwerpen een plek krijgen", zei coördinator Reinier Weers. ,,We weten dat het een feestdag is, maar Rotterdam heeft ook een enorme opgave. En die willen we ook agenderen.”

Laatste programma-onderdeel op Zuid is een voetbalplein onder leiding van straatvoetbal-koning Soufiane Touzani, die om de hoek werd geboren. Daar wordt de koning ook nog toegezongen door zangeres Glenda Peters, die bij de presentatie al een tip had voor de koning. ,,Hij heeft zulke gele tanden", zei Peters. Ze had zelfs al een oplossing. ,,Toen wij naar Nederland kwamen, hadden we niet veel geld. Mijn moeder had een geweldige tip: houtskool met zout op je tanden smeren. Daar krijg je witte tanden van.”

Na Peters’ optreden wordt de koninklijke familie op Koningsdag per watertaxi van de Maashaven naar het centrum van de stad gebracht. Ze varen langs het ss Rotterdam (waar het Scapino Ballet een voorstelling geeft) en onder de Erasmusbrug door naar Plein 1940, waar ze aanmeren bij het beroemde beeld van Ossip Zadkine, dat herinnert aan het bombardement van Rotterdam en het verdwenen oude stadscentrum.

Markthal

De familie wandelt daarna over de Blaak, waar volop muziek is van onder meer de Hermes House Band, en veel aandacht voor urban sports. Na een bezoek aan de Markthal eindigt de wandeling met een feest op de Binnenrotte, de plek waar Rotterdam ooit ontstond, waar Rotterdamse artiesten als Davina Michelle, Ronnie Flex en Lee Towers optreden.

Aboutaleb wilde niet ingaan op de beveiliging, die extra aandacht heeft vanwege de situatie van prinses Amalia. Wel reageerde hij op vragen over mogelijke demonstraties, relevant omdat tijdens de laatste Prinsjesdag volop gedemonstreerd werd. ,,Als mensen hun mening willen uiten, moet dat kunnen", aldus Aboutaleb. ,,Het moet niet de flow van het evenement verdringen. We willen niet dat je de route verhindert. Maar er zijn demonstratievakken ingericht, op zicht- en hoorafstand.”

In de week voor Koningsdag wordt in Rotterdam overigens al meer gevierd. Zo is op 19 april het Koningsconcert in Ahoy, met ook dan Davina Michelle, maar ook Winne, Sabrina Starke, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Gerard Cox. De vierduizend gratis kaarten waren in razend tempo vergeven.

