‘Koning Willem-Alexander naar Griekenland voor vakantie’

Koning Willem-Alexander is onderweg naar Griekenland om daar vakantie te vieren. Hij vloog aan het eind van de middag met het regeringstoestel naar zijn vakantieadres. Dat melden ingewijden aan deze redactie. De koning heeft een vakantiehuis in Griekenland. Of zijn gezin mee is gereisd, is niet bekend.

De reis is zeer opmerkelijk, omdat het kabinetsadvies juist is om in Nederland te blijven.

Vicepremier Hugo de Jonge is vanmiddag na afloop van het kabinetsberaad ondervraagd over de veronderstelde herfstvakantie. In eerste instantie zei De Jonge dat hij niets wist van een koninklijke vakantie, hoewel hij dat meteen had kunnen checken bij de naast hem staande hoofdwoordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst die is belast met het Koninklijk Huis.

Daarna werd de vicepremier gevraagd of het wel verstandig is dat de koning naar het buitenland gaat terwijl het kabinetsadvies juist is om in Nederland te blijven. De Jonge antwoordde dat het reisadvies voor elke Nederlander hetzelfde is. Ook voor de koning.

Geel gebied

Van de weinige Europese landen die voor reizigers nog niet op oranje staan, is Griekenland er één van. Een verblijf op de eilanden wordt weliswaar afgeraden, maar de koninklijke vakantievilla staat in ‘geel’ en daarmee in voor vakantie toegestaan gebied.