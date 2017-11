Koning winter dient zich aan: natte sneeuw op komst

Met 15 graden zitten we morgen eerst dicht tegen de records aan. ,,Het datumrecord voor 23 november is 16,5 graden. Dat wordt waarschijnlijk niet verbroken, maar het scheelt dus maar weinig”, weet weerman Ben Lankamp.



Vrijdag en in het weekend keldert de temperatuur in een hoog tempo naar 7 graden. Heel ongewoon is dat volgens de meteorologen niet. Verhoef: ,,Het zijn dingen die bij de overgang van herfst naar winter horen. We zien het ook weleens in de zomer, dan daalt de temperatuur van 30 naar 23 graden. Dat is eenzelfde overgang."



’s Nachts ligt het kwik komende dagen meestal iets boven nul, maar een graadje vorst op een aantal plekken is niet uitgesloten. Het huidige weerbeeld zegt overigens nog helemaal niet over komende winter.