Koning Winter laat zich ruiken

De afgelopen drie weken kwam het zelfs regelmatig tot nieuwe dagrecords, omdat het zo warm was voor de tijd van het jaar. ,,Deze week zijn de temperaturen een stuk normaler en aan het einde van de week is het zelfs heel goed mogelijk dat we al een beetje aan de winter mogen ruiken”, meldt weerman Alfred Snoek van Weerplaza.



Aankomende nacht staat er weinig wind en klaart het overal regelmatig op. Het blijft vrijwel droog en de temperatuur kan met name landinwaarts flink onderuit gaan. Op diverse plaatsen zakt het kwik tot nog maar net iets boven het vriespunt en op beschutte plaatsen is zelfs een graadje vorst niet uitgesloten. Snoek: ,,Een enkeling die morgenochtend toch met de auto op pad gaat, zal voor vertrek misschien even de autoruiten moeten krabben en ook zijn enkele houten bruggetjes in de woonwijken misschien wel wat glibberig.”



Ook in de nacht van maandag op dinsdag kan de temperatuur lokaal tot rond het vriespunt dalen. ,,Voor de tijd van het jaar is dat overigens heel normaal", weet Snoek. ,,Overdag is het met 9 of 10 graden de komende dagen ook niet echt koud, zeker niet omdat de wind niet al te stevig is. De regenkansen zijn voorlopig klein, misschien dat er donderdag nog even een klein beetje regen uit de bewolking valt.”