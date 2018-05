Koningin leeft mee met moeder ontvoerde Insiya (4)

Koningin Máxima heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gereageerd op een open brief en emotionele videoboodschap van de moeder van de ontvoerde Insiya. Nadia Rashid vroeg de koningin gisteren om steun en aandacht voor de volgens haar 'schrijnende' situatie rondom haar dochtertje.

,,Ik kan u niet vragen om mijn dochter voor mij terug te halen maar vraag om uw steun. Ik vraag u om de zaak van Insya niet te vergeten en daar waar u in de gelegenheid bent, deze onder de aandacht te brengen. Aanstaande Moederdag leef ik in de hoop dat ik nooit meer een Moederdag zonder haar, mijn dochter zal spenderen. En hoop doet leven", zegt Nadia Rashid in haar videoboodschap.

Die verstuurde ze tegelijk met een open brief aan koningin Máxima. Een brief 'van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens', aldus Rashid. Omdat haar 4-jarige dochtertje voor het tweede achtereenvolgende jaar haar moeder niet mag zien op Moederdag. Insiya's vader Shehzad Hemani liet het meisje in 2016 vanuit de Watergraafsmeer ontvoeren naar India.

'Schrijnend'

De koningin reageerde vandaag schriftelijk via de Rijksvoorlichtingsdienst. 'Het is - in het bijzonder op Moederdag - verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend', aldus Máxima.

De koningin stipt aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken boven op de zaak van Insiya zit om de kwestie tot een goed einde te brengen. 'Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zet zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen.' Nadia zal ook nog een persoonlijke reactie van de koningin ontvangen, aldus de RVD.

Juridisch gevecht

Sinds de ontvoering van Insiya probeert haar moeder op alle mogelijke manieren haar dochter terug naar Nederland te krijgen. In september stond ze nog op de Dam om aandacht te vragen voor haar dochter.

De destijds 2-jarige Insiya werd in september 2016 met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer. Later bleek ze naar haar vader in het Indiase Mumbai te zijn gebracht. Inmiddels zijn in Nederland en het buitenland meerdere mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Aan de hand van verhoren werd duidelijk dat de ontvoering tot in de puntjes was voorbereid.

De ouders van Insiya vechten via rechters in Nederland en India om de voogdij over hun dochter. Een Indiase rechter oordeelde vorige zomer dat de vader het kind bij zich mocht houden en voor haar mocht zorgen. Een andere Indiase rechter wees de voogdijschap begin dit jaar toe aan de moeder en bepaalde dat het meisje voor 27 maart terug naar Nederland moest. De vader ging in beroep tegen die beslissing.

Volgens de rechtbank in Den Haag hoefde dat beroep niet te worden afgewacht en was de Indiase rechterlijke beslissing onmiddellijk uitvoerbaar. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in februari dat Nederland onbevoegd is hem te dwingen het meisje terug te laten keren.