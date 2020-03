Koningin Máxima blijft op veilige afstand tijdens bezoek Rode Kruis

Op werkbezoek tijdens een ‘intelligente lockdown’; het is ook voor koningin Máxima even wennen. Waar ze bij aankomst normaal gesproken een handdruk zou hebben gegeven, maakt ze nu op de veilige anderhalve meter afstand een charmante buiging naar directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis die haar opwacht.

Volledig scherm Geen handdruk maar op veilige afstand een charmante buiging van koningin Máxima als ze arriveert bij een loods van het Rode Kruis. © ANP

Het is even niet anders in deze tijden van crisis, verontschuldigt ze zich. De koningin mag tenminste weer naar buiten. Tot vorige week zaterdag bleef ze met haar gezin uit voorzorg thuis. In het Oostenrijkse Lech waar de koninklijke familie de wintersportvakantie vierde, bleken vijf mensen te zijn besmet met het coronavirus en dus was het verstandig om twee weken in ‘zelfquarantaine’ te gaan

Geen van familieleden had klachten en dus kan ze hier in een loods in het Gelderse Loenen met eigen ogen zien hoe vrijgevig Nederland is in deze coronacrisis. Miljoenen spullen stuurden Nederlanders afgelopen dagen op naar het Rode Kruis. Hiermee kunnen in rap tempo slinkende voorraden beschermende kleding weer worden aangevuld in zieken- en verpleeghuizen.

Volledig scherm Jullie zijn toppers!, schreef een van de gulle gevers op een pakketje met beschermende kleding. © BSR Agency

Sommige gulle gevers hebben zichtbaar een inzamelingsactie in de buurt gehouden en sturen een bonte verzameling vuurwerkbrillen, mondkapjes en handschoenen op. Anderen houden het bij één mondkapje die ze toevallig nog hadden liggen, vertellen vrijwilligers aan de koningin.

Er zijn mensen die er een lief briefje bij doen en de vrijwilligers succes wensen. Anderen delen ontroerende boodschappen, blijkt even verderop bij een wand waar vrijwilligers alle hartverwarmende kattebelletjes hebben opgehangen. ,,Lieve allemaal. Voor de verzorging van mijn gehandicapte dochter gebruiken we handschoenen. Wij willen ze graag delen. Hopelijk hebben jullie er wat aan.’’

Volledig scherm Een vrijwilliger van het Rode Kruis staat voor een wand met hartverwarmende kaartjes van gulle gevers. © ANP

Elke dag levert TNT Post in dit sorteercentrum meerdere containers met tientallen postpakketjes af. En ook daarvoor gelden strengen coronamaatregelen. De eerste 35 minuten mogen ze met geen vinger worden aangeraakt. Pas daarna controleren medewerkers op veilige afstand van elkaar de inhoud. En altijd met handschoenen aan.

Veel spullen zijn meer dan welkom. Dat geldt vooral voor mondkapjes, vuurwerkbrillen en handschoenen. In totaal zijn er nu 4,7 miljoen artikelen gedoneerd, waarvan ruim 500.000 maskers, bijna 88.000 beschermingsbrillen, 4.056 liter desinfectantia, 15.340 overalls, 50.129 medische schorten en 791 diagnostische tests.

Al zitten er soms uiterst bedenkelijke zendingen tussen. Zo kregen de vrijwilligers een doos vuurwerkbrillen binnen waar ook nog vuurwerk in zat. En wat iemand dacht toen hij een doos bio-brandstof opstuurde? Het is vast goedbedoeld, maar wat het ze ermee moeten is de medewerkers van het Rode Kruis een raadsel.

Ook bij de bruikbare spullen wordt streng geselecteerd op de kwaliteit; sommige mondkapjes voldoen op dit moment bijvoorbeeld niet aan de wettelijke eisen om te mogen worden gebruikt door medisch personeel. Toch gooit het Rode Kruis deze giften niet weg. ,,We kunnen ons voorstellen dat er een tijd komt dat we alles wat we kunnen vinden hard nodig hebben”, zegt specialist persoonsbescherming Corinne van de Laar tegen de koningin.

Volledig scherm Koningin Máxima luistert aandachtig naar de verhalen van vrijwilligers van het Rode Kruis. © ANP

De majesteit hoort hoe het Rode Kruis afgelopen weken werkelijk is overspoeld met hulpvragen, de laatste dagen veel van mantelzorgers die zelf ziek zijn geworden. Daar zitten schrijnende voorbeelden bij van mensen die het coronavirus hebben opgelopen en niet weten hoe ze nu voor hun demente echtgenote moeten zorgen. Een situatie waar het Rode Kruis ook maar moeilijk bij kan springen omdat ze ook aan de veiligheid van de eigen vrijwilligers moet denken.

Tegelijkertijd krijgt het Rode Kruis van alle kanten hulp aangeboden. Zo hebben zich de afgelopen weken meer dan 30.000 nieuwe vrijwilligers aangemeld die handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld om boodschappen te doen voor families die dat nu niet meer kunnen. Zeer welkom al leidt het er wel toe dat het Rode Kruis het enthousiasme soms wat moet temperen omdat de organisatie met zoveel extra hulp tegen hun eigen grenzen dreigen aan te lopen.

Koningin Máxima is zichtbaar onder de indruk van de inspanningen en drukt de vrijwilligers bij haar vertrek nogmaals op het hart: jullie zijn keihard nodig.