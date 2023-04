Koningsdag blijft droog, maar trek oranje trui aan

met nieuwe podcast Vrijspraak De Mos brengt het OM in grote verlegen­heid: moet het deze zaak wel doorzetten?

Richard de Mos haalt na jaren bungelen voorlopig zijn gelijk: de rechter spreekt hem vrij van corruptie en omkoping. Het vonnis is een zware domper voor het OM, dat zich beraadt of het de zaak moet doorzetten in hoger beroep.