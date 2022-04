Koningsnacht in Twente rustig verlopen, Oude Markt in Enschede ‘ouderwets vol’

Met videoDe eerste Koningsnacht sinds twee jaar tijd lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen. In veel steden werd als vanouds gefeest en was het druk. Op de Oude Markt in Enschede was het weer ‘ouderwets’ gezellig. In Utrecht en Apeldoorn was het te vol en riep de gemeente ‘s avonds op niet meer naar de binnenstad te komen.

In Enschede werd op verschillende locaties in de stad Koningsnacht gevierd. Het Koningsfestival had meerdere podia in de stad. Bands en dj's zorgen voor de muzikale omlijsting van een gezellige avond. Ook in Hengelo werd ‘Kingsnight’ goed gevierd. De horeca pakte grootst uit en de avond verliep, net als in Enschede, zonder grote incidenten.

Op de Oude Markt in Enschede was het ouderwets gezellig.

In Apeldoorn werd vanwege de drukte de ME uit voorzorg ingezet, meldde Omroep Gelderland. Laat op de avond meldde de Gelderse gemeente op Twitter dat het te druk was in de binnenstad.

De gemeente Utrecht zei rond 22.30 uur dat alle openbare evenementen voor Koningsnacht in het centrum vol waren. Eerder op de avond werd feestvierders al afgeraden naar het Vredenburg en Stadhuisplein te komen. Op verschillende plekken in de Utrechtse binnenstad waren tot 01.00 uur koningsfeesten. Ook begon er om 18.00 uur een grote vrijmarkt in het centrum van de Domstad.

‘Gezellig druk’

Bij Koningsnacht in Amsterdam was het dinsdagavond laat ‘gezellig druk’, zei de politie, die volgens een woordvoerster met veel mensen op de been was in de hoofdstad. Halverwege de avond waren er geen bijzonderheden gemeld en ook ‘s nachts meldde de politie geen incidenten via zijn informatiekanalen.

In het Haagse centrum liep het ook vol door het festival The Life I Live, dat voor de tiende keer werd gehouden. De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, opende het gratis muziekfestival.

In Arnhem was het volgens burgemeester Ahmed Marcouch met zo’n 80.000 geschatte bezoekers ook druk, met name op de pleinen van de stad. Er zijn volgens hem zeker vier mensen aangehouden. “Veel jong publiek maar een goede sfeer en onderlinge bejegening”, laat hij weten.

Centrum Apeldoorn loopt vol met feestgangers