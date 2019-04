Koningsweekend lijkt niet volledig in het water te vallen

Er is tóch goed nieuws over het koningsdagweer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het zuidwesten van het land is het handig een parapluutje mee te nemen. Tijdens Koningsdag is in het hele land kans op regen, maar er zijn ook zeker droge perioden.

Het grootste risico op een nat pak loop je vanavond vlak na het ondergaan van de zon. Voor de nachtbrakers is er weinig risico: Koningsnacht blijft vrijwel overal droog. Wel neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt tussen de 7 en 9 graden, dus een jas is geen overbodige luxe.

En wat wordt het weer op Koningsdag? Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza gaat het sowieso regenen. ,,Morgenochtend trekt een regenstoring van west naar oost over het land. In heel het land gaat het enige tijd regenen en de kans is groot dat ook het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort deels nat verloopt.”

Maar, er is ook minder slecht nieuws: ,,In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en kan de zon zelfs even doorbreken. De lucht blijft helaas niet stabiel en in de middag vallen er verspreid in het land weer enkele buien die plaatselijk pittig kunnen uitpakken. Hagel, een klap onweer en windstoten zijn niet geheel uitgesloten.”

Warm wordt het helaas ook niet. ,,De norm voor deze tijd van het jaar is zo’n 15 graden, maar dat gaan we zaterdag niet halen. Bij 12 of 13 graden blijft het kwik steken. Daarbij gaat het ook stevig waaien. Vooral in de kustgebieden komt een vrij krachtige zuidwestenwind te staan en in de loop van de middag neemt ook de kans op zware windstoten toe.”

In de avond weer regen

In de late middag en avond wordt het meer bewolkt en kan het vooral in de (zuid)westelijke helft van het land weer wat langer gaan regenen. Ook zondag verloopt wisselvallig. ,,Met wat geluk valt het in het noorden en noordoosten mee. Daar overheersen de droge perioden. In het zuidwesten wordt de meeste neerslag verwacht. Ook zondag is het nog fris met zo’n 13 graden.

Volgende week komen we in rustiger vaarwater. ,,Een hogedrukgebied krijgt meer grip op het weer boven onze omgeving en dat betekent droger en geleidelijk ook hogere temperaturen. ,,Wat dat betreft hebben we dit weekend van Koningsdag nét pech wat het weer betreft.”