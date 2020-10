Koninklijk gezin is weer in Nederland na ophef over vakantie in Griekenland

UpdateKoning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun dochters zijn weer in het land. Ze kwamen zaterdag even na 20.00 uur met een lijnvlucht van KLM aan op Schiphol. Kort na hun aankomst werd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag de koninklijke standaard (vlag) gehesen, ten teken dat de koning weer in Nederland is.

Vrijdag liet Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over deze reis. In de middag bleek dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig richting het buitenverblijf in Griekenland was vertrokken. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Premier Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander, zo meldde vrijdagavond een woordvoerder van de RVD. Verschillende fracties willen opheldering van hem.

Volgens de site koninklijkhuis.nl kan deze vlag worden gehesen als het staatshoofd zich in eigen land bevindt. In de praktijk gebeurt dat vrijwel altijd als de koning in zijn koninkrijk is, tot zonsondergang. Willem-Alexander en Máxima verklaarden gisteravond dat ze hun net begonnen herfstvakantie in hun Griekse vakantievilla zouden afbreken.



In het land en in politiek Den Haag stak een storm van kritiek op toen bleek dat ze met het regeringsvliegtuig naar Athene vlogen voor een vakantie, terwijl Haagse bewindslieden Nederlanders met klem opriepen zo veel mogelijk thuis te blijven vanwege de corona-crisis en zo min mogelijk naar het buitenland te reizen.

