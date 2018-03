Koninklijke bieb dolblij met 'twintig strekkende meter vieze boekjes'

De Koninklijke Bibliotheek is er dolblij mee: twintig strekkende meter vieze boekjes. Grofweg een periode beslaand van 1880 tot ongeveer 1970. ,,Ik ben 69 jaar dus ik was bijna 20 toen in 1968 die expliciete boekjes als Chick en Candy opkwamen'', zegt Sliggers, in de trein op weg naar 'de KB' in Den Haag. ,,Ik raakte daarin geïnteresseerd, wilde weten waar dit nou vandaag kwam, hoe men hier in andere landen mee omging. Ik ben een echte verzamelaar, het was ook leuk om naast mijn werk, wat vooral draaide om fossielen en mineralen, met iets levends bezig te zijn'', vertelt Sliggers, oud-conservator van het Teylers Museum in Haarlem.

Hij ontdekte door de jaren heen van alles. Dat 'vieze boekjes' al eeuwenlang bestaan, dat er gedichten van zijn, liedjes, en dat 'de echt een beetje leuke' erotiek in de jaren twintig in Spanje opkwam. ,,Daarna gingen ze dat in Frankrijk een beetje nadoen, maar in Nederland zag je het toen echt nog niet.''

Ook kwam hij er achter dat gerenommeerde schrijvers onder een andere naam soms een compleet 'tweede oeuvre' opgebouwd bleken te hebben. Zoals Henri Borel, een persoonlijke vriend van Louis Couperus, die onder de naam Etienne Labas een heel erotisch oeuvre bij elkaar bleek te hebben geschreven.



Sliggers publiceerde al vaker over zijn verzameling die ook wel eens opdook in tentoonstellingen. Met flauwe grappen en grollen door de jaren heen, viel het mee. ,,Mijn vrienden en kennissen weten dit natuurlijk al tijdenlang. Het is een verzameling, onderzoek. Ik blijf me hier ook in verdiepen, ik heb thuis nog een Europese collectie over. Maar ook uit ruimtegebrek, het neemt nogal wat plaats in zult u begrijpen, vond ik het nu mooi dit aan de Koninklijke Bibliotheek te schenken.''



De KB is er heel blij mee. ,,Sliggers heeft zijn collectie in meer dan dertig jaar opgebouwd en stelt er prijs op dat deze in een openbare instelling wordt opgenomen en beschikbaar komt voor wetenschap en onderzoek,'' aldus een woordvoerder. Een deel van de collectie is vanaf 22 maart te bewonderen tijdens de tentoonstelling 'Porno op papier' in het nabijgelegen Museum Meermanno in Den Haag.