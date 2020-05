Koninklijke Marine zoekt niet meer naar lichaam van Mathijs (23) uit Delft

De Koninklijke Marine is gestopt met de zoektocht naar het lichaam van de Delftse Mathijs (23), het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is het zoekgebied inmiddels te groot geworden. ,,Het is als het zoeken naar een speld in een hooiberg.”

De afgelopen twee dagen zocht de Koninklijke Marine naar de stoffelijke resten met speciale middelen als een onderwaterrobot met sonarapparatuur. Ook vloog een vliegtuig van de Kustwacht diverse keren over het water om ondersteuning te bieden vanuit de lucht. De zoektocht is tot nu toe nog zonder resultaat. Afgelopen dinsdag werd het lichaam gezien, maar dreef het weg en werd het niet geborgen.

De Koninklijke Marine besloot gistermiddag te stoppen met zoeken. ,,We hebben het laatste gebied afgezocht waar hij mogelijkerwijs zou kunnen worden aangetroffen en we vonden niets. Aan het einde van de dag zijn we gestopt”, aldus woordvoerder Bernd Roelink.

Twee dagen lang werd gezocht naar de stoffelijke resten. De eerste dag tussen de havenhoofden en bij de binnenhaven. ,,Omdat er hele hoge golven stonden en we daarbuiten niet veel konden doen.” Gisteren werd ten noorden van het noordelijk havenhoofd gezocht. ,,In de hoek waar al het schuim lag. Daar zijn de andere vier lichamen ook gevonden, dus daar was het meest logisch om te zoeken en de kans het grootst.”

Maar het lichaam van Mathijs werd niet gevonden. ,,Als het daar niet is, komt het erop neer dat het overal kan zijn. Het is als het zoeken naar een speld in een hooiberg.” Mocht er nieuwe informatie komen, zou het kunnen dat de Koninklijke Marine weer wordt ingeschakeld. ,,Maar voor nu zijn we gestopt.”

Dat de Koninklijke Marine is gestopt, betekent overigens niet dat er helemaal niet meer wordt gezocht. Op beelden van livestreams van Scheveningen is te zien dat er in de buurt van de havenhoofden nog reddingsboten varen.

In de problemen

Sinds maandagavond wordt er naar de surfer gezocht nadat meerdere watersporters bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen waren gekomen. In totaal kwamen er die avond vijf watersporters om het leven. Vier van hen zijn door de reddingsdiensten uit het water gehaald.

Premier Mark Rutte bezocht dinsdagavond de gedenkplek die is ontstaan bij surfwinkel The Shore. ,,Hij was er niet in zijn hoedanigheid als premier", laat zijn woordvoerder weten. ,,Maar hij wilde als meelevende inwoner van Den Haag zijn betrokkenheid tonen.”

Witte haringen

Surfvrienden hebben gisteravond ter nagedachtenis aan Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max, vijf witte haringen op de blokken van het havenhoofd gespoten. Elke haring staat voor één van de overleden watersporters die is omgekomen maandagavond.

Surfvrienden van de afgelopen maandag overleden surfers plaatsen als eerbetoon vijf witte haringen op vijf zwart gespoten basaltblokken vlak bij de plek waar de jonge surfers vermoedelijk zijn verdronken.