Kort geding en ontbijtje bij Rutte halen angel uit boerenprotest

LIVE | Thijs H. voor de rechter: OM wil extra onderzoek naar psychose

11:01 Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) staat vanochtend opnieuw voor de rechter in Maastricht. Volgens experts is de Limburger ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’, maar het OM gaat daar niet zomaar in mee. Volg de zitting via het live twitter-verslag in dit artikel.