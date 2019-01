Kou zet door: mogelijk kan er morgen al geschaatst worden

Wie het nu al koud vindt, kan zijn borst natmaken. De komende periode zal kouder verlopen dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar, vermoedt Weerplaza. ,,IJsgroei op kleine watergangen, ondiepe plassen en op grotere wateren, zal dit weekend beginnen”, vertelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Morgen en maandag gaat het flink vriezen, hier en daar wordt het -8 graden. Het levert op de koudste plaatsen een dun laagje ijs op. Ook overdag blijft het koud, met maxima rond de 2 graden.

Waarschijnlijk als eerste natuurijsbaan in Nederland gaat Doorn morgen open. De ijsmeester verwacht dat er ook volgend weekend kan worden geschaatst. De eerste weermodellen van Weerplaza laten halverwege volgende week een ijsdikte zien van 3 centimeter. Het daaropvolgende weekend is dat naar verwachting aangegroeid tot 6 á 8 centimeter. „Van grote toertochten is voorlopig dus geen sprake”, tempert weerman Janssen de verwachtingen.

Máár: op plekken waar banen worden nat gespoten, is er zeker de mogelijkheid om te schaatsen. ,,Omdat de waterdiepte op ondergespoten banen zeer klein is, kan ijs daar snel vormen. Er is dus een kans dat donderdag al op zo’n baan kan worden geschaatst. Blijft het koud, dan is de kans in het weekend groter”, aldus Janssen.



Bij de Ryptsjerksterpolder werd stiekem al het ijs opgegaan. Lees verder onder video.

Schaatsmarathons

De organisaties van de schaatsmarathons zijn er ook helemaal klaar voor, zegt Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB. ,,De draaiboeken liggen klaar. Zodra ze echte vorst zien, komen ze in actie.” Een marathon kan plaatsvinden zodra het ijs een dikte van 3 centimeter heeft bereikt. De banen waar steevast de eerste wedstrijden op plaatsvinden, kennen allemaal een harde ondergrond. Asfalt, bijvoorbeeld. Daar wordt een laagje water op gespoten. Zodra KNSB-competitieleider en oud-marathonschaatser Willem Hut langs is geweest om te bevestigen dat het ijs geschikt is, kan de wedstrijd plaatsvinden.

De organisatoren proberen elkaar traditioneel de loef af te steken. Vorig jaar had Haaksbergen de primeur. De Twentse gemeente is ook dit jaar kanshebber, evenals het Drentse Veenoord, het Groningse Noordlaren en Arnhem. Met het Drentse Nieuw-Buinen dient zich bovendien een nieuwe kanshebber aan. ,,Dit jaar hebben we er vijf”, bevestigt Mureau.

Sneeuw

Wat nog wel roet in het eten kan gooien, is sneeuw. En Weerplaza ziet voor dinsdag de sneeuwkansen toenemen. Weerbureau Weeronline sluit niet uit dat er dinsdag gedurende de dag mogelijk 5 centimeter aan sneeuw valt. Doordat het koud is, is de verwachting dat de sneeuw direct blijft liggen. Gedurende de dinsdagochtend zal de neerslag wel overlopen in regen en natte sneeuw. In woonwijken kan door bevriezing van natte wegen veel gladheid ontstaan. Oppassen geblazen dus voor automobilisten. De ochtendspits in de Randstad krijgt waarschijnlijk te maken met verkeershinder door de weersomstandigheden. Het kan glad en druk worden op de weg, aldus Weeronline.