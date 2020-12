Koude start met kans op gladheid, later wat zon en komende nacht in zuiden (natte) sneeuw

De dag is in het hele land koud begonnen met zo goed als overal temperaturen onder nul. Het koudst was het in het zuidwesten met bijna -4 graden Celsius, meldt Weerplaza. Vanavond trekt vanuit het oosten een regenzone over het land die in het zuidoosten natte sneeuw kan brengen en in de Limburgse heuvels zelfs een sneeuwlaagje.