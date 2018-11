Koude week voor de boeg, morgen kans op natte sneeuw

De situatie voor morgen wordt nauw gevolgd door de meteorologen. ,,De weermodellen hebben de afgelopen dagen zoveel verschillende mogelijkheden laten zien dat ook morgen weer een verrassing kan opleveren", aldus Klaassen.



Morgen begint de dag droog met veel wolkenvelden en misschien nog wat zon. Er waait een bitterkoude oost- tot noordoostenwind die boven land vaak vrij krachtig is en aan zee krachtig tot hard. Het is daarbij heel de dag zo’n tot 4 graden. ,,Geen weer om even lekker een stukje te gaan fietsen, maar als het moet dan is het verstandig om je heel warm aan te kleden.”



In de middag wordt de bewolking vanuit het oosten dikker en volgt er ook neerslag. In de avond en vroege nacht kan de neerslag als natte sneeuw vallen. ,,We verwachten niet in heel het land neerslag. In het zuiden en midden blijft het waarschijnlijk zo goed als droog", vertelt Klaassen.



In de provincies Groningen en Drenthe is de kans nog het grootst dat er een dun sneeuwdekje ontstaat als de grondtemperatuur daalt tot nabij het vriespunt. ,,Mocht de Veluwe met neerslag te maken krijgen dan zou het ook daar kunnen aanwitten op de hogere delen. Overigens verwachten we geen dik sneeuwdek. Lokaal 1 of 2 cm zou al heel wat zijn", denkt Klaassen.