Kouderecords voorspeld

'Ophef over zoenende mannen laat zien wat er nog schort aan de acceptatie'

14:24 De ophef over zoenende mannen in de reclamecampagne van kledingmerk Suitsupply toont aan dat er nog het nodige schort aan de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Dat stelt het COC in een reactie op het nieuws dat vele duizenden mensen de pakkenmaker ontvolgen op Instagram, vanwege de kussende mannen.