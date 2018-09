Koudste septembernacht in 47 jaar: -1,5 graden in Twente

In 1971 werden nachttemperaturen van -2,2 en -2,4 graden gemeten. De vorst is vroeg dit jaar, aldus Weeronline. Normaal dient de eerste lokale vorst na de zomer zich pas in de tweede helft van oktober aan. Op sommige plaatsen zijn zelfs al strooiwagens uitgereden om gladde wegen te voorkomen.

Na een koude nacht begint deze zondag zonnig. Maar al snel ontstaan er stapelwolken en neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen is het typisch Nederlands weer met zon, stapelwolken en enkele buien. Met 13 tot 14 graden is het fris voor begin oktober. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig. Later in de week komt de zon weer iets vaker tevoorschijn.