KOZP veroordeelt Breda om ‘racistische’ grijze pieten, Sint en Pietengilde doet aangifte tegen actiegroep

UPDATEKick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat rond de sinterklaasintocht protesteren in Breda in plaats van in Maastricht. In Breda zullen namelijk ‘grijze pieten’ te zien zijn, en dat is volgens de actiegroep onacceptabel. Het Sint en Pietengilde vindt het onacceptabel dat ze racistisch genoemd worden, en doen aangifte tegen de actiegroep.

De grote sinterklaasintocht die ieder jaar in Breda word georganiseerd gaat ook dit jaar door corona niet door, maar er wordt toch een evenement georganiseerd waar ‘grijze pieten’ te zien zijn om de pietendiscussie tegemoet te komen. Actiegroep KOZP vindt dit geen oplossing en heeft besloten te protesteren ‘omdat men daar anno 2021 nog steeds denkt weg te komen met de racistische karikatuur Zwarte Piet in de vermomming van grijze Piet’.

Eigenlijk zou KOZP gaan demonstreren in Maastricht, maar daar is de lokale organisatie uiteindelijk toch nog overgegaan op roetveegpieten. Voorzitter Jerry Afriyie heeft hierom laten weten dat de eerder aangekondigde demonstratie in Maastricht geschrapt is. Wel vindt er ook een protest plaats in Volendam. Daar zouden volgens KOZP nog zwarte pieten te zien zijn.

Schijnoplossingen

Voorzitter van het organisatiecomité in Breda, Ronnie Foesenek, laat weten dat er donderdagavond definitief besloten wordt over het uiterlijk van de pieten. De opties: een piet die helemaal grijs is, of een die daar nog roetvegen overheen heeft. De kleur grijs staat vast om de hulpjes van Sint zo onherkenbaar te houden voor kinderen. Grijs, dat zijn de pieten dus sowieso.

Quote Ze kunnen zich er nog steeds niet toe brengen om te luisteren naar mensen die racisme aan den lijve ondervin­den Kick Out Zwarte Piet

KOZP noemt dat ‘schijnoplossingen’ die het slavernijverleden bagatelliseren en zegt in beide gevallen te gaan demonstreren. ,,Wij eisen duidelijke zichtbare afstand van Zwarte Piet. Zolang wij dat niet zien, is dat voor ons reden om verandering te eisen bij de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn”, aldus Afriyie.

‘Een racistisch feestje’

Een belletje met de Bredase organisatie heeft volgens de actiegroep ook niet geholpen, vertelt een woordvoerder aan BN De Stem: ,,Ze kunnen zich er nog steeds niet toe brengen om te luisteren naar mensen die racisme aan den lijve ondervinden.” Niet alleen de organisatie van het sintfestijn krijgen het te verduren. Ook het stadsbestuur zou er beter bij stil moeten staan: ,,Breda faciliteert dit jaar wederom een racistisch feestje”, aldus KOZP.

Foesenek dacht juist goede, constructieve gesprekken met de groep gevoerd te hebben. Hij vertelt dat de organisatie is overvallen ‘met al deze verwijten’. Hij vindt het prima dat de groep demonstreert, zo lang het allemaal veilig wordt gedaan: ,,We willen geen onenigheid maar gewoon een leuk feest voor de kinderen.”

Aangifte tegen KOZP

Het Bredase Sint en Pietengilde is het niet eens met de zware verwijten van KOZP. Marc Giling, lid van het gilde, verdedigt de sinterklaasintocht van Breda bij BN De Stem: ,,We hebben dit al eerder meegemaakt. Het is een methode van Kick Out Zwarte Piet om iedereen die anders denkt als extreemrechts en racistisch weg te zetten. Terwijl wij heel erg tegen racisme zijn en helemaal niet tegen verandering.” De groep heeft hierom aangekondigd aangifte te doen tegen de actiegroep

Het Sint en Pietengilde is een erfgoedclub die het Sinterklaasfeest op de lijst van Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft weten te plaatsen. Het gilde wordt gecontroleerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en dat staat weer onder supervisie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

