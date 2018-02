Krabben of betalen: wie zijn auto niet ijsvrij maakt, riskeert een torenhoge boete

Wegenwacht

De vorst geeft automobilisten vandaag veel kopzorgen. De Wegenwacht van de ANWB moest voor het middaguur al 2.000 keer uitrukken. Met name problemen met de accu, bevroren portieren en kapotte ruitenwissers komen veelvuldig voor. ,,We hadden ons natuurlijk voorbereid op meer incidenten door de vorst, maar het is nog veel drukker dan verwacht'', zegt een woordvoerder van de ANWB. Voor het einde van de dag verwacht de ANWB 4.500 incidenten. Op een normale dag moet de pechhulp 3.000 keer uitrukken.



De gladheid leidde ook tot ongelukken. In onder meer Stedum en Lelystad raakten auto's van de weg. In Den Helder reed een automobilist in een tunnel een fietser aan na de controle over het stuur te hebben verloren. De fietser ging gewond naar een ziekenhuis.