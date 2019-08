Krachtige windhoos raast door Amsterdam, getuigen delen massaal video’s op Twitter

huidkanker ‘Ga altijd naar de dokter met een verdachte moedervlek’

19:11 Tom van den Nieuwenhuijzen, voormalig politicus in Eindhoven en wethouder in Son, ging toch maar eens naar de huisarts met een verdachte moedervlek, en onmiddellijk gingen de alarmbellen af. Hij deelde een hartenkreet op Twitter: ga bij twijfel naar de dokter. Voor Dorien Bos was het een even beslissend als noodzakelijk zetje in de rug.