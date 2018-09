'Krakend onderwijssysteem' moet naar 24/7 leren voor alle werkenden

Technische bedrijven zien het met lede ogen aan: de regering wil dat alle huishoudens overstappen van een gasaansluiting op een warmtepomp. Dat is beter voor het milieu. ,,Maar er zijn helemaal geen monteurs om die warmtepompen te installeren en een verzoek voor een geschikte opleiding is afgewezen omdat die niet genoeg studieuren had," schetst FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

In een speciale onderwijsvisie die vandaag verschijnt luidt de technische sector de noodklok. Ondanks jarenlange zoektochten naar meer geschikt personeel staan ze voor een schreeuwend probleem. Nu al zijn er zo'n 60.000 vacatures waarvoor geen geschikte kandidaten zijn te vinden.

Studentenstops

Ja, er stromen meer studenten naar technische universiteiten. Maar vervolgens worden daar studentenstops ingesteld.Tegelijkertijd krimpt de beroepsbevolking en moeten jaarlijks 40.000 werkenden worden bijgeschoold omdat hun werk zo is veranderd dat hun kennis niet meer past. Voor die werkenden zijn nauwelijks geschikte opleidingen te vinden.

Het onderwijssysteem kraakt, stelt FME, en daar moet snel verandering in komen. ,,We moeten af van het idee dat we een generatie voor een diploma opleiden. Iedereen moet zijn hele carrière kunnen ontwikkelen," aldus Dezentjé. Want met de komst van slimme ICT en bijvoorbeeld robots veranderen banen snel. Ook middelbare scholen en mbo-opleidingen worstelen met de vraag wat kinderen nog moeten leren om een kans te hebben op een goede baan.

Quote We moeten af van het idee dat we een generatie voor een diploma opleiden. Ineke Dezentjé

Volgens de FME is er lang genoeg gepraat. De ondernemersvereniging pleit voor een noodfonds om alle werkenden de scholing te kunnen geven die ze nodig hebben om te kunnen blijven werken. Ook zou iedereen zelf een budget moeten krijgen om te kunnen beslissen welke studie of cursussen ze willen volgen. Daarvoor moeten snel passende opleidingen komen. Dezentjé: ,,Er zijn wat experimenten maar dat zijn er veel te weinig en die komen veel te laat. Als we niet opschieten, raken we onze positie als kenniseconomie kwijt en vertrekken grote bedrijven naar andere landen waar wel genoeg goed personeel is."

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen stellen dat er al het nodige gebeurt om te zorgen dat werkenden zich kunnen blijven bijspijkeren. Maar ze erkennen ook dat er een tandje bij kan. ,,Het liefst gaan we toe naar een situatie waarin we 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn. Werkenden hoeven niet naar school, het beroepsonderwijs komt naar de werkenden en de bedrijven toe, bijvoorbeeld met lesstof die makkelijk thuis of op de werkvloer kan worden gedaan,’’ zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Flexibele deeltijd

Hogescholen experimenteren met flexibele deeltijdopleidingen waarbij werkenden langer over een studie kunnen doen en die deels op de werkvloer kunnen behalen. De instroom van nieuwe studenten houdt echt niet over. ,,Volgens mij is het vooral de vraag hoe we leven lang leren normaal maken. Nu voelt dat nog als een moetje,’’ constateert Henk Hagoort, bestuurder bij de Vereniging Hogescholen. Hoewel er in cao’s afspraken zijn over geld voor bijscholing weten werknemers daar te vaak niets van. Hagoort: ,,Als mensen het idee hebben zelf te kunnen beslissen wat ze willen bijleren, kan de motivatie groeien. Daar begint het mee.’’

FME wil vooral dat het praktijkleren in het mbo, waarbij mensen vier dagen werken en een dag naar school gaan, overeind blijft. ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat het ministerie van OCW de subsidie voor het praktijkleren wil afschaffen,’’ zegt Dezentjé. ,,Een ouder kan niet zo maar stoppen met werken als die een gezin moet onderhouden. Leren in de praktijk kan juist een goede oplossing zijn."

Quote Leren in de praktijk kan juist een goede oplossing zijn. Ineke Dezentjé

De technologische sector is zich er van bewust dat ze zelf ook moet bijdragen. Bedrijven kunnen helpen om het tekort aan technische docenten op te lossen door eigen personeel deels voor de klas in te zetten. Dezentjé: ,,We doen dat soms al, maar daar moet wel een bijdrage voor komen. Nu betalen de bedrijven dit volledig."

Ook bieden ze al werkruimtes aan voor universiteiten die studentenstops instellen, omdat ze te weinig plek hebben. Tot dusver maakten de universiteiten daarvan overigens geen gebruik. ,,Dat snap ik niet nee. Want er is wel weer een numerus fixus bij opleidingen Kunstmatige Intelligentie gesteld. Onze studenten vertrekken gewoon naar Duitsland of Frankrijk waar wél in die opleidingen wordt geïnvesteerd. Doodzonde. Er moet gewoon meer geld naar de technische universiteiten,'' vindt de FME-voorzitter.

Kostenplaatje

Hoeveel geld de plannen kosten, kan FME niet zeggen. Toch noemt de technologische sector de investering noodzakelijk. ,,Het is nog veel duurder als we nu niets doen, want dan zakt onze economie echt in elkaar. Er is nu al een enorme mismatch tussen wat bedrijven nodig hebben en de kennis die werknemers hebben."