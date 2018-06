Krakers van vluchtelingengroep We Are Here moeten pand Amstelveen direct uit

Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen besliste vorige week al dat de krakers uiterlijk 12.00 uur vandaag weg moeten uit het pand. De groep spande een kort geding aan om de voorgenomen ontruiming te voorkomen, maar ze kregen dit keer geen gelijk. De rechter woog in zijn beslissing de verstoring van de openbare orde mee, mede door de diverse zogenoemde vergiskraken die de groep eerder pleegde. ,,Het geeft onrust en gedoe. Mensen worden in hun woonbelangen geschaad en dit soort acties trekt tegenacties en reacties aan van derden.'' We Are Here kraakte op 5 juni het leegstaande kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. De gemeente liet direct weten dat de krakers niet welkom waren en de eigenaar van het pand deed aangifte. Daarop kondigde het Openbaar Ministerie een ontruiming aan.

Breder patroon

De vluchtelingen zaten eind april ook al op de rechtbank om de ontruiming van de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost te voorkomen. Tijdens die zitting oordeelde dezelfde rechter dat ze nog iets langer mochten blijven, maar vandaag gaf hij aan niet elke keer een uitzondering te maken. ,,Deze kraak is onderdeel van een breder patroon waarbij deze groep al krakend door de agglomeratie Amsterdam trekt.''



Hoewel ze zelf zeggen van niet, is er volgens hem wel een alternatief. De advocaat van de Staat zei dat de ongeveer zestig krakers terechtkunnen in de opvang aan de Havenstraat in Amsterdam. ,,Dat die opvang buitengewoon beperkt is en vele schaduwzijden kent, wil ik aannemen'', zei de rechter.



,,Dat neemt niet weg dat dit de wijze is waarop de samenleving is ingericht. Die dienen wij met z'n allen, ook de rechter, te respecteren'', sprak de rechter. ,,Dit zal velen aan het hart gaan, wie weet ben ik daar ook één van.'' Hij sloot af met: ,,Als persoonlijk woord, het ga u allen zeer goed.''