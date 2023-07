Krantenbezorger (74) overvallen en bedreigd met mes bij tankstation, daders vluchten met zijn auto

De bezorger van onder meer het Algemeen Dagblad, BNdeStem en andere landelijke kranten was om 05.00 uur in de ochtend bij het tankstation om de zaterdagkranten af te leveren. Toen hij terugliep naar zijn auto liepen er twee gemaskerde mannen op hem af en bedreigden hem met een mes. De mannen vroegen naar de sleutels van het slachtoffer zijn auto, een grijze Opel Mokka. Toen de man aangaf dat die in de nog draaiende auto zaten, werd hij alsnog gestoken door een van de overvallers.

In het Limburgse dorp Spaubeek is donderdagochtend eveneens een krantenbezorgster beroofd van haar auto. Ook zij is bedreigd met een mes en raakte gewond toen ze probeerde te voorkomen dat de man met haar auto wegreed. Een politiewoordvoerster kon zaterdagochtend nog niet aangeven of die twee zaken met elkaar in verband worden gebracht.