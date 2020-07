Krijgen we corona onder controle met mondkapjes? Dit zegt de wetenschap

18-jarige Nederlan­der overlijdt na val tijdens fietsvakan­tie in Luxemburg

19:12 De 18-jarige Jefta Vroege uit Gorinchem is woensdag om het leven gekomen tijdens zijn fietsvakantie in Luxemburg. Bij een afdaling van een berg kwam hij ten val en belandde in een hek. Hij overleed ter plekke. Dit meldt de Luxemburgse politie op haar website.