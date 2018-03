Krijgt hoogzwangere vrouw gelijk? Bravis Ziekenhuis vandaag voor rechter gesleept

De gynaecologen van Bravis staan dat niet toe, mede vanwege verhoogd medisch risico. De vrouw beroept zich op de vertrouwensband met haar verloskundige, Pauline Doedens uit Rotterdam.



Doedens heeft ruime ervaring als klinische verloskundige, maar is niet aangesloten bij het geboortezorgnetwerk Qocon dat samenwerkt met Bravis ziekenhuis. Vrouwenrechtenorganisaties hebben zich in het kort geding gevoegd omdat zij de beslissing van Bravis ziekenhuis strijdig vinden met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en keuzevrijheid in de zorg.



,,Dit is in strijd met het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg. Dit kort geding laat precies zien wat er misgaat bij de invoering van de integrale geboortezorg in Nederland'', stelde de organisatie eerder deze week.



Volgens Clara Wichmann wordt niet alleen de keuzevrijheid van vrouwen hiermee beperkt. Ook de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen die bedoeld is om de zorg voor zwangere vrouwen te verbeteren, verslechtert.



Toeval of niet, het kort geding vindt plaats op Internationale Vrouwendag. Er wordt meteen een uitspraak verwacht. Volg hieronder de rechtszaak.