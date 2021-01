Kritiek is prima, maar je blijft van journalisten af (en van hun spullen)

,,Een man met bier in zijn hand, en een reserve in zijn kontzak, loopt op deze verslaggever af. Met grote passen. Hij zet haar klem. Achter haar staan nog meer mensen. ‘Jij bent van het AD, toch? Wat filmde jij? Mag ik jouw telefoon? Ik wil jouw telefoon. Krijg ik die niet? Geef mij je telefoon! Als er ook maar iets uitlekt van wat je filmde, weet ik je te vinden,’ zegt hij onder meer.’’



,,Uit de achterhoede komt de man in de groen geruite blouse tevoorschijn. Zijn gezicht is vuurrood. Staat strak. Tot een paar centimeters komt hij dichtbij. ‘Ik wil jou nooit meer hier zien.’ Hij duwt. Blijft met schouder duwend meelopen. Dreigt. Intimideert. Als je je nog een keer in de wijk vertoont, ben jij voor mij.’’



Een dag eerder had zij juist nog een artikel gepubliceerd over de sfeer in Duindorp, dat door de inwoners was veranderd in een kerstdorp vol lichtjes en met kinderactiviteiten.