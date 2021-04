Kritiek op Kuipers na uitspraak over ‘nutteloze’ avondklok: ‘Hij kletst maar wat’

UpdateVolgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft de avondklok geen enkel effect gehad op de ziekenhuisopnames. ,,Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers bij de RTL-talkshow Beau.

Delen per e-mail

Kuipers wil niet zeggen dat de avondklok ‘voor niets is geweest’. ,,Het is een ongecontroleerd experiment. En je moest iets doen.”

Er is de nodige kritiek op de uitspraak van de baas van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Zo wijst viroloog en OMT-lid Marion Koopmans er op Twitter op dat de invoering van de avondklok plaatsvond in een tijd dat de Britse variant opkwam, en dat het verloop van de epidemie na invoering van de avondklok anders verliep dan in RIVM-modellen zonder avondklok.

Bescheidenheid

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe wijst daar ook op, en zegt (ook op Twitter) dat het om ‘complexe materie’ gaat. Het lid van het RedTeam roept Kuipers op zich te beperken tot zaken waar hij over gaat. ,,Je hoort mij toch ook niet over distributie patiënten IC kletsen of hoe je een ziekenhuis moet runnen. Echt, bescheidenheid is ook een vak. Kuipers zegt maar wat.”

Het RIVM laat in een reactie weten te werken aan een precieze berekening over wat de gecombineerde maatregel van de avondklok en de 1-bezoekersregeling nu precies heeft opgeleverd. Tot nu toe is er altijd vanuit gegaan dat dit ongeveer een vermindering van tien procent zou zijn op het reproductie-getal - de R - van het coronavirus.

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door uitspraken van Kuipers. ,,Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar omdat de maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen”, reageert Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. ,,Dus waar baseer je zo’n uitspraak nu op? Maar ik vind het prima dat hij het zegt, het ondersteunt ons verhaal”, vervolgt hij.

Jurist Pols wijst erop dat er maandag een kort geding in Den Haag is tegen de avondklok. ,,Wij gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. En daar draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toestemming registratie

De versoepelingen van coronamaatregelen die deze week zijn ingegaan, vindt Kuipers nog steeds niet bezwaarlijk. De avondklok en de bezoekbeperking tot één persoon werden toch al slecht nageleefd, denkt hij. Voor verdere versoepelingen is het ‘scherp aan de wind zeilen’, zei Kuipers eerder.

Nederland zit volgens de LNAZ-voorzitter nu op het hoogste aantal besmettelijke personen tot nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt. Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties per week stijgt en kan uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week, ‘zo nodig met behulp van huisartsen en ziekenhuizen’.

Kuipers is voorstander van het registreren van gevaccineerden. Daar moet een persoon nu toestemming voor geven, maar Kuipers bepleit: ,,Geef alsjeblieft toestemming, zeg ‘ja’, want die informatie is echt relevant.”

Bekijk hier het fragment bij Beau:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Einde avondklok

Vanaf gisterochtend 04.30 uur mogen Nederlanders weer wanneer ze willen op straat zijn. Het kabinet stelde eerder een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen vanwege bijvoorbeeld een medische reden of om te werken op straat zijn en moesten ze ook een schriftelijke verklaring hebben. Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 en 04.30 uur.

Sinds de invoering van de maatregel heeft de politie ongeveer 6000 avondklokboetes per week uitgedeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de avondklok:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.