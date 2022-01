Kritiek op nieuw plan voor toegankelijkheid natuurgebied Posbank: ‘Dit wordt een ramp’

Quinten (21) hoort 8 jaar en tbs eisen voor fatale steekpar­tij in Lelystad: ‘Ik ben geen maniak’

,,De leegte die Danilio achterlaat, is enorm. Mijn leven is een zwart gat. Ik hoop dat het op een dag wat draaglijker wordt.” De woorden van de moeder die haar kind (19) verloor bij een steekpartij in Lelystad, dreunden dinsdag door de rechtszaal. Nee, ze hoefde geen rechtstreekse excuses van verdachte Quinten P. (20) uit Almere. ,,Hij hoeft me niet aan te kijken, ik wil hem niet zien.”

