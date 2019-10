Kritische politiechef doet aangifte tegen Grapperhaus

Een eindeloze to-do­lijst: is verroest Circuit Zandvoort op tijd klaar?

11:26 Nog 195 dagen en het is zover. Dan is er na 35 jaar weer een Grand Prix op Zandvoort. Míts het op tijd klaar is. Hoe krijgt de organisatie het circuit in dat halfjaartje van 1985 naar 2020? ,,Dit wordt een Olympische inspanning.’’