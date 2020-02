Kroongetuige: Caloh Wagoh mocht zich met moord bewijzen bij Ridouan Taghi

JapTjong was de chauffeur van de moordploeg die is veroordeeld voor de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017. Ridouan Taghi was opdrachtgever van die moord en eiste dat de uitvoerders terug zouden gaan om het daadwerkelijke doelwit alsnog te vermoorden. JapTjong wilde dat niet, maar door zijn aanwezigheid bij de eerste moord was hij een gevaar geworden. Hij moest uit de weg worden geruimd, en werd eind januari 2017 in Amsterdam-Osdorp vermoord.

Roel T. is inmiddels opgepakt voor deze moord. Hij was president van een lokale afdeling van Caloh Wagoh. Hij wilde zich opofferen voor zijn zoon, zo stelt het OM. Saillant, want Roel T is de vader van Ferrel T., die is veroordeeld voor de moord op Changachi. Deze Roel T. heeft vervolgens hulp gezocht bij Keylow, de president van Caloh Wagoh. Volgens kroongetuige Tony de G. mocht Caloh Wagoh zich met de moord op JapTjong bewijzen bij Taghi. Zo versmelten de motorclub en Ridouan Taghi, stelt het OM.

Ticket to hell for motherfuckers

Na de moord op JapTjong volgde nog een lawine aan moordopdrachten door Taghi, stelt het OM. Het gaat in totaal om elf moordopdrachten, waarbij vijf mensen daadwerkelijk zijn vermoord. Taghi stond in contact met Keylow via versleutelde PGP-telefoons. Keylow filmde en fotografeerde chatgesprekken die hij voerde met zijn versleutelde cryptotelefoon. Daardoor heeft het OM een ongekende goudmijn aan bewijs tegen de verdachten. Het gaat om miljoenen chatberichten. Uit de gesprekken blijkt hoe openlijk Taghi en Keylow over moorden spraken. Ook de gebruikersnamen die Taghi koos spreken volgens het OM boekdelen. ‘Act of War, Enemy for all motherfuckers, up to the next, public enemy 1, ticket to hell for motherfuckers’ en ‘last man standing’. Keylow chatte onder de naam ‘C-Murder’.



Murder on demand

Het OM beschreef Caloh Wagoh als een soort videodienst als Netflix. Geen video op bestelling, maar moord op bestelling. In een tijdbestek van een halfjaar tijd werd een groot aantal moordopdrachten aangenomen door Keylow, die hij vervolgens weer binnen drie moordeskaders van de club uitzette. ,,Het chatgesprek zelf geeft daarmee een bijzondere inkijk in de manier waarop op zeer professionele wijze dood middels bestelling op afstand plaats kan vinden. Het is murder on demand,” aldus het OM.



Verslaggever Yelle Tieleman sprak vanmorgen in de Ochtend Show to go over de zaak:

Keylow heeft bij de politie verklaard dat hij de PGP-gesprekken filmde omdat hij zou werken aan een documentaire. Die ietwat vreemde verklaring blijkt correct te zijn. NRC onthulde dinsdag dat hij in opdracht van Videoland werkte aan een programma met als werktitel ‘Nieuwe Penoze’, waarin hij als presentator zou fungeren.

Kroongetuige-regeling

Het OM stelde verder dat Ridouan Taghi in het proces wordt gelinkt aan in totaal negen liquidatieopdrachten waarbij drie personen daadwerkelijk zijn vermoord. De moordopdrachten waren gericht op veertien personen. Naast de PGP-chats die zijn opgedoken, wordt belangrijk bewijs geleverd door Tony de G. Hij is kroongetuige en krijgt forse strafkorting in ruil voor zijn verklaringen. Normaal zou het OM 24 jaar celstraf tegen hem eisen, in dit geval slechts twaalf. Ridouan Taghi is officieel nog geen verdachte, omdat hij al wordt vervolgd in het even zo grote Marengo-proces. Een definitieve beslissing hierover is nog niet genomen. In het Marengo-proces worden Taghi vijf moorden ten laste gelegd.