Kroongetuige in zaak Ivana Smit in getuigenbankje

Balkonrand

7 december is het een jaar geleden dat Ivana Smit (18) na een wilde nacht vol seks, drank en drugs met Alex (44 ) en Luna (31) Johnson naar huis ging. Daar viel ze naakt van het balkon op de 20ste verdieping. Een tragisch ongeluk, concludeerde Faizal. Maar de familie van de Nederlandse tiener denkt dat de Johnsons verantwoordelijk zijn voor haar dood. Ivana zou al dood zijn geweest toen ze over de balkonrand ging. Met veel geld en de juiste connecties zouden de Johnsons het politieonderzoek naar hun hand hebben gezet. Iets wat het Amerikaanse echtpaar ontkent. De familie Smit kreeg steeds meer steun. Interpol bemoeide zich ermee en het Nederlandse Openbaar Ministerie ook. De Maleisische rechtbank besloot een zogeheten coroner's court in te stellen. 8 augustus begon die rechtszaak in Kuala Lumpur met als doel om de feiten boven water te krijgen. Is er reden om uit te gaan van een misdrijf, of niet? Er zijn sindsdien 18 zittingsdagen geweest, 21 getuigen werden gehoord. Faizal is de laatste. Er is anderhalve dag uitgetrokken voor zijn verhoor. Ivana’s oom Fred Agenjo, woordvoerder van de familie Smit, ziet het verhoor als de climax. De familie denkt dat Faizal is omgekocht door Alex Johnson. ,,Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.’’ Agenjo is bang dat Faizal een rookgordijn op zal werpen. Dat hij wél alle juiste orders gaf, maar dat zijn onkundige ondergeschikten er een janboel van maakten. Morgen zal de officier van justitie Faizal bevragen. Vrijdag mag Sankara Nair, de advocaat van de familie Smit zijn kruisverhoor doen. Dat wordt een gevecht. Nair is een oud-politieman, hij had dezelfde rang als Faizal en weet exact de procedures. Hij zal Faizal bij alle fouten vragen waarom hij de procedures niet heeft gevolgd.

Er is weinig bekend over de kleine inspecteur met het vlassige snorretje. Onbekend is bijvoorbeeld wat zijn opleiding is. Nair toonde aan dat meerdere politiefunctionarissen die betrokken waren bij het onderzoek nauwelijks geschoold waren. Zo had de forensisch fotograaf slechts een cursus van één week genoten.



Faizal was alle zittingsdagen in de rechtszaal te vinden. De getuigen zaten met hem in een wachtkamer voordat ze in het getuigenbankje kwamen. Ook had hij tussen de zittingen contact met getuigen. Er staat veel voor hem op het spel. Als de rechtbank beslist dat haar dood geen ongeluk was en er een strafrechtelijk onderzoek moet komen, dan kan dat het einde van zijn loopbaan betekenen.



Advocaat Nair schat in dat het verhoor van Faizal langer zal duren dan anderhalve dag, zodat er in december nog een of twee zittingsdagen zullen zijn. Wanneer de rechter uitspraak doet is niet bekend.