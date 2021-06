Kroongetuige Nabil B. had half jaar voor deal toegang tot internet in zijn cel: Hij kon ‘alles’ googelen

Op 15 december 2017 appte Nabil B. een zus dat hij ‘alles’ kon googelen: ‘Heb iPhone 5’. Op 12 januari 2018 appt hij een broer dat hij ‘tuurlijk niet’ op internet mag, maar dat hij de ‘wificode heeft achterhaald’ van het draadloze netwerk op de locatie waar hij op dat moment is ondergebracht.



‘Je volgt het nieuws buiten dus’, vraagt zijn broer. ‘Sowieso’, antwoordt de latere kroongetuige. Zijn broer: ‘Maar dat weten ze waarschijnlijk ook want ze zullen alles afluisteren.’ Nabil B.: ‘Neuh’.



In het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten kwam eerder al ter sprake dat de spijtoptant in zijn cel toegang had tot internet voordat hij zijn deal had getekend. Dat wordt nu bevestigd met de inzage in het appverkeer uit de iPhone 5 die hij stiekem in zijn cel had. Justitie heeft het verslag daarvan aan de strafdossiers van de verdachten toegevoegd.